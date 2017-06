Divulgada data de prova de seleção de estagiários

Foi divulgado o local, data e hora da prova de seleção de estagiários da Prefeitura de São Sepé. O edital de homologação das inscrições também já está disponível no site do órgão (no ícone “concursos”).

No total 254 candidatos se inscreveram para as vagas que contemplam ensino médio, técnico e superior. As provas acontecem no dia 1º de julho, sábado, às 14h na escola Valmarath (Rua Percival Brenner, 970 – centro).

O candidato deve estar no local com pelo menos meia hora de antecedência. Ainda deve portar caneta esferográfica azul ou preta e documento oficial com foto. O prazo para recurso termina nesta sexta-feira, 23, e o procedimento deve ser realizado na Prefeitura de São Sepé.