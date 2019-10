Divulgadas as apresentações do XV Festival Dança São Sepé

Foi divulgada a ordem das apresentações do XV Festival Dança São Sepé, que acontece dias 7 e 8 de novembro, no Ginásio Municipal Nery Bueno Lopes durante a semana da Cultura 2019. O evento é organizado pela Prefeitura de São Sepé, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), em parceria com a Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho.

Ordem das Apresentações

1ª NOITE 7/11/2019

19h Abertura

Grupo: Dançando com a SMEC

Coreografia: Homenagem aos 15 anos do Festival.

1 – Centro de autismo Daniela Neves Righi, coreógrafo Mauro Bortolotto, apresentando a coreografia “Somos Especiais!”

2- Grupo Pinguinhos, coreógrafa Ayehsa Pias, apresentando a coreografia “Ciclo Sem Fim”.

3- Grupo Esperança, coreógrafa Roberta Bevilaqua, apresentando a coreografia “Vem Dançar!”

4 – Educação Infantil Nível III, coreógrafa Joana Brum,Apresentando a coreografia “Basta Acreditar”.

5 – Dançando com a Turma 11, coreógrafas Alexandra Jorge e Roberta Bevilaqua, apresentando a coreografia “Recordando os anos 60”.

6 – Bailarinas do CIEP, coreógrafa Paula Ferrari, apresentando a coreografia “Ballet”.

7 – Escola Padre Théo, coreógrafa Scheila Mendes, apresentando a coreografia “Señorita”.

8 – Grupo Trem da Alegria, coreógrafa Nathalia Brum, apresentando a coreografia “Uni Duni Tê”.

9 – Escola Rio Branco, coreógrafas Katiucia Moraes e Dirlene Mello, apresentando a coreografia “Seival”.

10 –Grupo Maturidade Ativa, coreógrafa Roberta Bevilaqua, apresentando a coreografia “As Mocinhas da Cidade”.

11 – Grupo Coreográfico do CRAS Restinga Seca, coreógrafo Valtair Vasconcelos de Souza, apresentando a coreografia “Uma Festa Cigana”.

12 –Grupo Soul Dance, coreógrafas Renata Lopes e Mariely Fagundes, apresentando a coreografia “Ritmo contagiante”.

13 – Grupo da Escola Valmarath, coreógrafa Roberta Bevilaqua, apresentando a coreografia “Brisa”.

14 – Grupo da Escola Clemenciano Barnasque, coreógrafa Deise Marzari, apresentando a coreografia “É Preciso Acreditar, Sua Hora Vai Chegar”.

15 – Grupo Chaplin Dance, coreógrafas Fabiana e Portira, apresentando a coreografia “Chaplin”.

16 – 2º ano da Escola Mario Deluy, coreógrafas Daiane Trindade e Roberta Bevilaqua, apresentando a coreografia “Anos 90: Lambada”.

17 – Grupo Dance Comigo, coreógrafa Fabiana, apresentando a coreografia “Mix Hit Contagiante”.

18 – Grupo The Wall, coreógrafa Mema Penteado, apresentando a coreografia “Resista”.

19 –Grupo I’am Dance, coreógrafa Victoria Almeida, apresentando a coreografia “Pout-Pourri / River”.

20 – Grupo Formation, coreógrafo João Fernandes, apresentando a coreografia “Se ela dança eu danço”.

21 – Grupo Dançarinos da Paz, coreógrafa Carina Silva, apresentando a coreografia “Boleiros Dançantes”.

22 – Grupo Girl Power, coreógrafa Benta Santos, apresentando a coreografia “Facilita”.

2ª NOITE 8/11/2019

19h Abertura

Espetáculo Inspiração do estúdio Greice Gross do Projeto Arte ao alcance de todos.

1 –Escola Marisa Cardoso, coreógrafa Juliana Tonel e Caroline Barbieri, apresentando a coreografia “Patinho Colorido”.

2 – Grupo Essência de Rua, coreógrafo Denis Rodrigo Fagundes.

3 – Melhor Idade CREAS, coreógrafa Tamara Soares, apresentando a coreografia “Amor Próprio”.

4 –Grupo Curto Circuito, coreógrafa Silvia Curto, apresentando a coreografia “Kangoo Jumps”.

5 – Grupo Folclórico Calhandra, coreógrafo Helder Machado, apresentando a coreografia “Céu – Sol – Sul”.

6 – CAAMI Folclore e Arte Nativa, coreógrafo Tarciso Luz.

7 – Grupo Funk Dance, coreógrafa Yhorrani Silva, apresentando a coreografia “Gaiola é o Troco”.

9 – Grupo Estrelas da Leonardo Kurtz, coreógrafa Luiza Vargas apresentando a coreografia “Shalala-lala”.

11- Grupo Folclórico Calhandra, coreógrafo Helder Machado, apresentando a coreografia “Rodeio das Fitas”.

12 – Grupo Hip Hop Dance, coreógrafo Vitor Escobar, apresentando a coreografia “Dançando e Brincando”.

13 – Grupo Dança e Cia, coreógrafa Jéssica Rodrigues, apresentando a coreografia “Medley Funk”.

14 – Grupo Galera da Liga, coreógrafo Marcos Silva, apresentando a coreografia “Dança de rua”.