Divulgados os nomes das vítimas do acidente em Formigueiro

Divulgados os nomes das vítimas fatais do acidente na ERS-149, em Formigueiro

A Polícia Rodoviária Estadual divulgou os nomes das três vítimas fatais envolvidas no acidente de trânsito ocorrido nesta madrugada na ERS-149, em Formigueiro. Faleceram no acidente : Marcelo de Mello, 20 anos, Augusto Gonçalves Borges, 24 anos, e Ana Cláudia Cassol Heinsch, 26 anos. Os jovens eram naturais de Restinga Sêca.

O fato envolveu uma Caminhonete S-10, com placas de Restinga Sêca. O veículo seguia no sentido São Sepé/Formigueiro quando o motorista perdeu o controle do veículo e capotou a cerca de 2 km da entrada da cidade.

Outras duas pessoas que estavam no veículo sobreviveram e foram encaminhadas o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM).

Fotos: Nilton Nascimento