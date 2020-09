Dois acidentes deixam um morto e um ferido em rodovias da região

foto: DIVULGAÇÃO/PRF

Um homem morreu e outro ficou ferido após dois acidentes de trânsito registrados região central do Estado. Os casos aconteceram no início da manhã desta quarta-feira. O que deixou uma vítima fatal envolveu um carro e, no outro, envolvendo um caminhão, o motorista ficou ferido.

O primeiro aconteceu por volta das 6h45min no km 330 da BR-290 próximo a Caçapava do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) um caminhão caiu da ponte sobre o Arroio Santa Bárbara. Um veículo que invadiu a pista contrária teria causado o acidente. O motorista do caminhão, de 38 anos, ficou preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fizeram o atendimento ao ferido. A altura e a vegetação dificultaram os trabalhos de remoção da vítima. Conforme os Bombeiros, após seis horas de trabalho, a vítima foi removida com uma fratura exposta no tornozelo esquerdo, além de algumas lesões nos braços e cabeça, mas consciente, para o Hospital Vítor Lang, em Caçapava do Sul, e posteriormente transferido ao HPS de Canoas, em estado estável.

O trânsito foi bloqueado na rodovia para o atendimento a vítima e para a retirada dos veículos. Por volta de 14h, o tráfego já estava completamente liberado no local. O caminhão ainda não foi removido do rio.

O segundo acidente aconteceu na Estrada Passo da Limeira, no Distrito do Passo do Verde, por volta das 8h05min. Uma camionete Fiat Strada foi encontrada parcialmente dentro do Rio Vacacaí, com o motorista, já sem vida. A vítima foi identificada como Cláudio Paulo Dias, 36 anos.

Cláudio será velado e sepultado na cidade de Sobradinho.

Fonte: DSM