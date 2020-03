Dois adolescentes são detidos por tráfico de drogas em São Sepé

A Brigada Militar, durante patrulhamento de rotina no bairro Lôndero, por volta das 18h30, desta segunda-feira, avistou dois indivíduos comportando-se de forma suspeita na rua Luiz Michelin.

Ao avistarem a viatura, a dupla tentou se dispersar, sendo abordados logo em seguida.

Os suspeitos, que não tiveram suas identidades reveladas por serem de menor, 17 anos, foram conduzidos ao Hospital Santo Antônio para o boletim de Atendimento e após levados à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.

De acordo com informações, durante a revista pessoal, os policiais localizaram sob posse de um dos adolescentes 19 pedras (fracionadas) de crack, totalizando aproximadamente 22 gramas; duas porções de maconha, totalizando 2,5 gramas e a quantia de R$ 22,00 em dinheiro (fracionados em notas de R$ 2,00), e com o outro adolescente foi localizada uma pedra de crack, pesando aproximadamente 60 gramas.