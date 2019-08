Dois homens feridos de faca na madrugada em São Sepé

Dois homens foram esfaqueados por volta das 2h30 da madrugada desta quinta-feira, 1º de agosto no centro da cidade.

Quando a polícia chegou ao local encontrou apenas um homem ferido com golpes de faca, com iniciais A. C. C., o mesmo foi encaminhado para o Hospital Santo Antônio para atendimento. A Brigada Militar acrescentou que quando chegou ao hospital para procedimentos legais com o ferido, os agentes foram comunicados de que o SAMU foi acionado para atender outro homem de iniciais A. S. S., que também havia sido ferido com dois golpes de faca nas costas.

Os dois homens foram encaminhados para o Hospital Universitário (HUSM), devido a gravidade dos ferimentos. Ambos têm passagem pela polícia e disseram que os agressores seriam moradores do bairro Lôndero. Não informaram o motivo das agressões.