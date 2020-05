Dois homens são presos no bairro Kurtz por tráfico de drogas

A Polícia Civil em conjunto com a Brigada Militar, cumpriram na tarde de hoje, terça-feira, 19, um Mandado de Busca e Apreensão, em uma residência, na rua Visconde do Rio Branco, bairro Kurtz.

Após investigação prévia de diversas denúncias de que no local haveria um ponto de drogas, e que, além de venderem a droga também permitiam que o dependente consumisse no próprio local,os policiais se deslocaram até o referido imóvel, encontrando na frente da residência dois homens conversando, um era um ex-apenado. No interior da residência se encontrava mais uma pessoa, e próxima a esta, ao lado de um sofá, foram encontrados 11 pedras de crack e um pote com resquícios de droga.

De acordo com as denúncias, durante à noite usuários compareciam ao local com objetos, provavelmente furtados, para trocar pelas drogas.

Um dos homens que estavam em frente a residência era o proprietário do imõvel que era investigado, e o rapaz que se encontrava dentro da residência foram detidos. Já o ex-apenado foi liberado, pois não havia investigação sobre ele e nada foi encontrado em seu poder.

Os detentos foram encaminhados ao Presídio Estadual de São Sepé.