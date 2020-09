Dois homens são presos por tráfico de drogas no bairro Lôndero

Dois homens são presos por tráfico de drogas terça-feira, 8, por volta das 00h20, sendo apreendido porções de drogas, dinheiro e balança de precisão.

A guarnição de serviço durante policiamento ostensivo recebeu uma denúncia anônima de que em um bar no bairro Lôndero estaria ocorrendo um intenso tráfico de drogas. Os policiais do 2º Pelotão da Brigada Militar solicitaram apoio da guarnição do Batalhão de Choque que encontrava-se na cidade para fazer abordagem no referido bar, local frequentado por diversos usuários de drogas, além de perturbações frequentes no local. Havia quatro indivíduos no bar, sendo que ao avistar a chegada dos policiais tentaram fugir. Ao fazer busca pessoal em J. E. C. C., foi localizado um invólucro de crack fracionada em diversas porções soltas pesando aproximadamente 9,4 gramas, um pote plástico com diversas porções fracionadas de cocaína pesando aproximadamente 4,0 gramas e R$104 reais em dinheiro. Após ser questionado o mesmo disse que estava vendendo para outro indivíduo que segundos antes da chegada dos policiais tinha saído do local e estava com mais drogas. Outro suspeito foi abordado G.P.W., que também tentou fugir da abordagem e durante busca pessoal foi localizado mais porções de crack, pesando aproximadamente 18,0 gramas, porções de cocaína pesando aproximadamente 23,0 gramas, R$100 reais e uma balança de precisão.

Diante dos fatos ambos foram autuados e conduzidos para Hospital Santo Antônio e posterior Delegacia de Polícia e lavrado flagrante.

A ação da Polícia Militar contou com apoio do Batalhão de Choque.