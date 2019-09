Dois homens são presos por tráfico de drogas

A Polícia prendeu dois homens por tráfico de drogas na madrugada de domingo (29) por volta da 1h30, na Rua Percival Brenner, no Centro.

De acordo com a Brigada Militar durante as operações “Avante” de combate ao furto e roubo em estabelecimentos bancários, a guarnição composta pelos soldados Baldiati, Pablo, Toledo e Mateus, em patrulhamento na cidade de São Sepé com apoio do Batalhão de Choque de Santa Maria que estavam reforçando o policiamento, receberam informação da existência de um ponto de tráfico.

No momento que os policiais se aproximaram do local, perceberam dois indivíduos na parte externa da residência e que ao avistar a guarnição um deles fugiu pelo pátio das casas vizinhas, sendo abordado logo em seguida e, o outro, ficou na residência. Com os suspeitos foram apreendidos 35 pedras de crack (30G), 1 pedra maior de crack com 25,90g, 18 buchas de cocaína (6,8g), 1 balança de precisão, 1 celular marca Sansung e R$ 93,15 em dinheiro.

Os suspeitos foram identificados como R. S. S. e J.A., e foram levados, após ser dado voz de prisão, ao Hospital Santo Antônio, e posteriormente à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.