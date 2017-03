Uma ação conjunta da Polícia Civil de São Sepé, Patrulha Rural de Santa Maria e de São Sepé, prenderam esta manhã por volta das 6h30min, dois suspeitos de realizarem assaltos no interior do município. Ambos estavam com prisões preventivas decretadas.

Os indivíduos identificados como “Pé de Pato” com iniciais F.L.S., e “Bruninho, com iniciais B.R.S. foram presos no bairro Lôndero e levados para a delegacia de polícia para interrogatório e posterior encaminhamento ao presídio de São Sepé.