Dois são presos com drogas, armas, munição e dinheiro

Na tarde de segunda-feira, por volta das 15h30min, houve uma tentativa de arremesso de um celular para o pátrio do presídio, fato que originou as buscas ao veículo através das câmaras de vídeo monitoramento. Às 17h30min quando o indivíduo que fez o arremesso foi deixado em sua residência, na rua Teófilo Pitelkon, bairro Pontes. O BPChoq, que estava patrulhando o local fez a abordagem. Na residência abordaram outro indivíduo, Sendo feita a revista, foi encontrado 1 celular Sangung, 1 celular LG, 1 arma Cal. 32, 7 cartuchos deflagrados, 2 Chips OI, R$ 297,55, 19 tablets de maconha, 1 balança de precisão, 1 pedra grande de crack e 8 Buchas de cocaína. Os policiais deram voz de prisão aos indivíduos (Maicom Moreira, de Sapucaia do sul e Jackson Wilian Lourenço de Azambuja de São Sepé) e os conduziram para o Hospital Santo Antônio para os exames médicos e após à Delegacia de Polícia para a lavratura do flagrante.

A Brigada Militar de São Sepé contou com a guarnição composta pelo Sargento Ricardo, Sargento Valles e Soldado Daniel, tendo apoio da guarnição do BPChoq composta por Soldado Denardim, Soldado Buss, Soldado Juliano e Soldado Heidt.