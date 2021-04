Dois suspeitos de crimes são presos após capotamento

A Polícia Civil e Brigada Militar de São Sepé foram acionadas para diligência no interior do município, localidade de Jazidas.

Três homens teriam capotado um carro e a polícia suspeita que poderiam ser assaltantes.

Os Policiais encontram dois homens feridos que foram levados para o Hospital Santo Antônio, um deles com um ferimento do pescoço, ficou sendo atendido e o outro foi levado para a Delegacia de Polícia para averiguar os fatos, pois uma terceira pessoa, teria fugido com o carro e estaria ferido.

Esse terceiro elemento foi detido em Caçapava do Sul, com ferimentos a faca.

A Polícia segue as investigações e tenta descobrir se houve algum desentendimento entre os três homens e o qual a motivação da suposta briga, se tem antecedentes criminais e se iriam praticar algum delito.