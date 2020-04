Domingo de Ramos, missa e bênção

Pe. Gérson Gonçalves celebrando a missa

A Paróquia Nossa Senhora das Mercês, está de um modo diferente celebrando a Semana Santa.

Pe. Gérson Gonçalves começou a celebrar a missa às 9 horas com transmissão ao vivo pelo facebook da paróquia e pela Rádio Cotrisel.

Vamos fazer de nossa casa a nossa igreja doméstica, sendo verdadeiras comunidades eclesiais. Hoje é o domingo de Ramos.

Portanto:

1º) Coloque um ramo verde pode ser na porta, na janela, na sala de sua. Pois diretamente da Igreja Matriz será dado a bênção na missa.

2º) Após a missa o Santíssimo sacramento irá passar por algumas ruas de nossa cidade. Pedindo para o Cristo hóstia que nos livre da doença e abençoe nossos lares. A bênção do Santíssimo é um presente para a humanidade. Vamos iniciar a Semana Santa celebrando o domingo de Ramos.

Vamos celebrar a Semana Santa e preencher os nossos corações com o Dom da Esperança.

Uma boa semana Santa para todos nós!