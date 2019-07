Domingo é dia de Encontro Regional da Melhor Idade

O domingo, 14, promete ser de muita animação para as mais de 300 pessoas esperadas no 15° Encontro Regional da Melhor Idade. O evento ocorre na sede do CTG Os Maragatos e terá animação do músico Nilton Nascimento.

A programação organizada pelo Cras – Centro de Referência em Assistência Social Padre Erasmo Dall´Asta deve se estender ao longo de todo o dia, iniciando por volta das 10h. Estão previstas apresentações culturais, concurso para eleger a Embaixatriz do encontro, almoço e domingueira. A presença de caravanas de cidades como Lavras do Sul e Caçapava do Sul já está confirmada.

Interessados em participar podem adquirir os ingressos até a sexta-feira, 12, no Cras (Rua Osvaldo Aranha, 1091). Os valores são a partir de R$10, para quem deseja ir apenas na domingueira. Integrantes de grupos de idosos pagam R$18 para almoço e domingueira e visitantes e outros R$22. Para crianças até 12 anos, o custo é de R$10.

Serviço:

O que: 15° Encontro Regional da Melhor Idade

Quando: domingo, 14/07

Onde: no CTG Os Maragatos

Horário: A partir das 10h

Cardápio do Almoço: arroz, galeto, massa, mandioca e saladas verdes.

Valores:

Somente domingueira: R$10

Almoço e domingueira para integrantes de grupos da terceira idade: R$18 por pessoa

Almoço e domingueira para visitantes e outros: R$22

Crianças até 12 anos: R$10