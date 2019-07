Domingo foi dia de Festa do Colono em São Sepé

Aconteceu nas dependências do Clube Caça e Pesca, no dia 28 de julho a 14ª Festa do Colono. O evento promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Associações rurais agrega diversão e parceria entre as instituições, Emater e Prefeitura Municipal.

A festa configura agenda consagrada no calendário municipal. A programação teve inicio às 9h com a abertura oficial, no decorrer do dia aconteceram os jogos rurais: bocha, futebol e pife. A tradicional gincana rural é motivo de grande empenho das associações rurais que realizam de forma amigável e divertida as tarefas propostas, tais como corrida do saco, prova do traceador, cabo de guerra, corrida de carrinho de mão, concurso de debulhação de milho, entre outras.

Ao meio dia foi servido almoço, e após houve a escolha das soberanas restante das brincadeiras e danças.