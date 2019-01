Domingo foi dia de manifestação na Praça das Mercês

Às 17 horas, deste domingo, 20, um manifesto e protesto organizado a partir da morte do cachorro conhecido como “Facão”. O animal morreu em decorrência dos ferimentos depois de ter sido arrastado por algumas quadras no centro da cidade de São Sepé. O ato contou com a participação de pessoas que levaram seus animais de estimação, e entidades defensoras dos animais.

Cartazes pedindo justiça, respeito e mais amor aos animais foram carregados durante o ato público.

De acordo com Letícia Brum kabbas, “não podemos incitar a violência e querer fazer justiça pelas próprias mãos. Estamos aqui para defender os animais e buscar soluções para os problemas que existem na cidade, como abandono, mãos tratos, entre outros”, finalizou Letícia em sua manifestação.

Os organizadores explicaram que as investigações da morte do cachorro “Facão”, estão em andamento e que após a conclusão do inquérito as autoridades policiais e Ministério Público deverão se manifestar.