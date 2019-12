Dr. Inocêncio Pires ganha monumento na Praça das Mercês

A Praça das Mercês no centro da cidade de São Sepe, ganhou na manhã de hoje, 14 de dezembro, mais um monumento. Nesta manhã, por volta das 10 horas,o ex-prefeito e médico Dr. Inocêncio Pires, figura bastante conhecida e admirada, pelos sepeenses, foi homenageado com um monumento contendo seu busto estilizado. Familiares, autoridades e amigos estiveram presentes durante a cerimônia que contou a participação de um expressivo grupo de sepeenses.

Abaixo trecho retirado do livro “Tupancy – Traços de sua história”, de Juraci da Silva Martins.

Dr. Inocêncio Simões Pires

Dr. Inocêncio Pires, nascido em 1908 e falecido em 1994. Inocêncio era casado com Áurea Fernandes (Anita) e tiveram os filhos Shirley Amélia e Sydney.

Inocêncio era filho do casal Félix e Amélia Augusta.

A vida do médico serviu como exemplo para quem o conheceu. Formado em Medicina, entregou-se com coragem e dedicação a sua profissão de cuidar da vida de todos os que o procuravam em busca da cura. O tempo passou e a figura do médico continua viva na memória de todos os que conviveram com ele e testemunharam sua disponibilidade e forte espírito de caridade e amor ao próximo. Em especial no Tupancy, onde viveu seus primeiros anos de vida.

Nossa família muitas vezes, em momentos difíceis, o procurou, em horas impróprias, e era atendida na hora. Ao chamá-lo em frente à sua casa, que ficava sempre com a janela aberta para ouvir qualquer chamado, atendia a todos, sem que demonstrasse qualquer gesto de insatisfação. Descia as escadas de seu prédio, quase correndo, entrava na condução que lhe ofereciam e lá se ia, muitas vezes para atender no interior, por estradas de chão, em péssimas condições. Quase nunca cobrava e quando alguém perguntava quanto lhe devia ele respondia: “Deixa isso para depois…”.

Dr. Inocêncio foi um grande líder sendo eleito prefeito de São Sepé. Com certeza, ainda hoje, o médico é presença viva na memória dos sepeenses e, em especial em Tupancy, onde viveu seus primeiros anos de vida.