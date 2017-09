Dua pessoas feridas em acidente envolvendo caminhão e trator

A manhã de comemoração ao Dia Farroupilha começou com um acidente na BR-290, próximo ao Cerrito do Ouro. De acordo com informações fornecidas por uma testemunha, familiar de uma das vítimas, o acidente ocorreu no momento em que um trator tentou atravessar a BR-290 sem perceber o caminhão na estrada. Com o choque, que ocorreu na lateral do caminhão, o mesmo acabou virando. Duas pessoas foram socorridas e levadas ao Hospital Santo Antonio,Oneide Carvalho Flores, motorista do caminhão, e Lauro da Silva, motorista do trator.O estado de saúde das vítimas é estável e passam bem.