Duas mortes em acidente no Trevo da Encruzilhada

Duas pessoas morrem em um acidente na BR-392, no trevo de acesso à ERS-149, conhecido como “Trevo da Encruzilhada”, na manhã desta terça-feira, 20, por volta das 11h20.

De acordo com dados levantados no local, um Ford KA com placas de Belo Horizonte/MG transitava pela ERS-149, quando ao ingressar na BR-392 colidiu contra um caminhão com placas de Santa Maria. que seguia no sentido São Sepé/Santa Maria.

No automóvel que vinha de Formigueiro, estavam três pessoas, integrantes da Faculdade Metodista de Santa Maria. O motorista e o passageiro que estava sentado no banco de trás morreram com o impacto. O passageiro que ocupava o banco do carona foi atendido e removido para o Hospital Santo Antônio. Já o caminhoneiro não se feriu.

Fotos: Débora Halberstadt