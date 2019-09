Duas mulheres são indiciadas pelo assassinato na Vila Schirmmer

Em coletiva realizada no início da tarde de hoje, segunda-feira, 02, às 13h30, na Delegacia de Polícia, a delegada Carla Dolores informou que prenderam na manhã de hoje, duas mulheres suspeitas de terem participado do homicídio de Bruno Toledo dos Santos, 25 anos, ocorrido em 07 de agosto, na vila Schirmmer.

De acordo com a delegada, após um trabalho intenso de investigações, foram angariadas diversas provas que levaram a autoria deste delito, que foi extremamente bárbaro, pelo meio de execução que foi utilizado, onde a vítima foi queimada viva. A Delegada Carla disse ainda que pela crueldade do crime a polícia tinha que dar uma resposta rápida à sociedade,e na manhã de hoje foram presas provisoriamente, duas mulheres, uma de 35 anos e outra de 25 anos. Com isso será encaminhado o inquérito com o indiciamento de ambas as mulheres, pelo crime de homicídio triplamente qualificado, incluindo emboscada e motivação torpe e crueldade.Ainda segundo a delegada, o crime teve motivação amorosa.

Havia uma dúvida se a vítima havia sido baleada, mas de acordo com a delegada, devido ao estado em que ficou o corpo não foi possível saber se a vítima foi baleada ou não, mas o resultado da necropsia indicou que Bruno foi queimado vivo sendo o fogo a causa da morte.

As prisões ocorreram em São Rafael e no centro da cidade. Ambas foram encaminhadas ao Presídio Estadual de São Sepé.