Duas pessoas ficam feridas em acidente

Um acidente na tarde de hoje, sexta-feira, 27, por volta das 16 horas, deixa duas pessoas feridas.

De acordo com informações levantadas no local do acidente, um Corolla transitava pela rua Marechal Idelfonso de Moraes, sentido bairro/centro, quando uma Hilux se atravessou em sua frente.

Com a força do impacto, o Corolla subiu o canteiro central e derrubou um poste de concreto.

As pessoas que estavam no Corolla ficaram feridas e foram sorridas pelo Samu e encaminhas ao Hospital Santo Antônio.

A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.

Fotos: Henrique Brum