Duas pessoas morrem e uma fica ferida em acidente na BR-392

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida depois de se envolverem em um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira, na BR 392, em São Sepé. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, uma Toyota Hilux com placas de Lajeado transitava sentido Caçapava do Sul-São Sepé quando o condutor perdeu o controle do veículo numa curva, capotou ainda sobre a rodovia, saiu da pista e colidiu com uma árvore.

A colisão ocorreu por volta da 0h40min, próximo à ponte sobre o Arroio Santa Bárbara.

O condutor, Tiago dos Santos Torrico, 30 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital de Caçapava do Sul, passou por exames e, em função dos ferimentos, foi transferido para o Hospital de Caridade de Santa Maria.

O proprietário do veículo e pai do motorista, Lody Torrico, 67 anos, era um dos passageiros e morreu no local. Um terceiro ocupante do automóvel, Raul Torrico foi atendido no hospital em São Sepé, mas não resistiu aos ferimentos. Ele seria irmão de Lody.

Fonte: DSM