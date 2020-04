Duas pessoas são presas por tráfico de drogas em São Sepé

Droga apreendida

Uma guarnição da Brigada Militar que passava pelo bairro Lôndero na tarde de terça-feira, 14, por volta das 15 horas, na Rua Luiz Michelin, avistou um homem saindo de uma residência conhecida como “Boca do Fumo”, entrando em um Fiat Palio, e ao perceber a viatura dos policiais, arrancou em alta velocidade fugindo. Durante o trajeto foram jogados para fora do veículo dois pacotes contendo 176 gramas de maconha.

Ao abordarem o veículo próximo à pracinha do bairro, na rua Paulo Lôndero, identificaram os dois passageiros, o motorista com iniciais T.A.A. e a passsageira K.T.R.. A dupla foi conduzida ao Presídio Estadual de São Sepé, após passagem pela Delegacia de Polícia para o Boletim de Ocorrência.