Dupla criminosa é presa pela PRF com arma e drogas na BR-290

Arma de calibre 9 milímetros, com numeração raspada e dois carregadores, era de fabricação turca

Cerca de 1,5 quilo de maconha e um quilo de crack estavam em um veículo abordado na rodovia.

Dois criminosos foram presos pela Polícia Rodoviária Federal com uma pistola de fabricação turca de calibre 9 milímetros, numeração raspada e com dois carregadores, além de 1,5 quilo de maconha e um quilo de crack. O flagrante ocorreu na noite de terça-feira, 25, na BR-290, em Caçapava do Sul.

O efetivo da PRF abordou um Chevrolet Corsa, com placas de São Sepé, no trecho da rodovia. Com a descoberta do armamento e das drogas, o motorista, de 35 anos, de São Sepé, e o passageiro, de 22 anos, de Encruzilhada do Sul, foram detidos. O primeiro indivíduo possui antecedentes por crueldade contra animais e ameaça, enquanto o segundo tinha por posse de drogas.

Fonte: Correio do Povo