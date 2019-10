Dupla é presa por tráfico de drogas no centro da cidade

Guarnição da Brigada Militar realizando a “Operação Avante”, prendeu no centro da cidade durante patrulhamento na rua Tuiuti, um homem identificado como L.P.R, e uma mulher, C.B.C., por tráfico de drogas. O fato ocorreu por volta das 20h30.

A abordagem ocorreu em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas e, durante revista pessoal foi localizado no bolso de L.P.S. 10 pedras de crack e R$ 300,00 reais fracionado. O homem informou aos policiais que vendia a droga para C.B.C.. No momento em que abordaram a mulher, a mesma estava cortando uma pedra de crack com uma gilete, sendo localizado mais uma quantidade de cocaína, crack e R$ 1457,00 em dinheiro. foi dado voz de prisão as duas pessoas que foram conduzidas ao Hospital Santo Antônio para confecção do Boletim de Atendimento e após foram levados à Delegacia de Polícia para a confecção do Boletim de Ocorrência.