É hoje: Live Solidária dos Amigos

Com as recomendações de distanciamento social, eventos de música estão tomando conta da internet. A impossibilidade de estarem juntos, em reuniões com local e data marcados, fez com que músicos de todo o planeta encontrassem uma saída estratégica, buscando no mundo virtual formas de estarem juntos de seus públicos.

Com as chamadas “lives”, o palco foi transferido para a tela do celular ou computador. Músicos de todos os estilos têm realizado transmissões em que apresentam seu repertório, as “lives “ acontecem normalmente nas redes sociais. Cada dia da quarentena conta com um cardápio formidável de “shows” online. Muitos desses eventos têm promovido arrecadações para o combate ao coronavírus ou para ajudar entidades dos mais diversos setores.

A modalidade de apresentação passou a ser usada também como forma de arrecadar alimentos e materiais de higiene para serem posteriormente doados para famílias em carência. O cenário desta vez, estará por conta de um grupo de amigos que se juntou em prol do Lar do Idoso e da Liga Feminina de Combate ao Câncer. A Chamada Live dos Amigos será transmitida pela página do Vereador e Policial Civil Renato Rosso.

Agenda:

Live dos Amigos

Hoje às 20 horas

Propósito: Ajudar a LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER e ao LAR DO IDOSO.

As doações devem ser feitas direto nas entidades ou deixadas na loja Traços e Cores, em frente a loja Becker.

Contatos para doações:

Lar: 55 99726-8369

LIGA: 55 99673-8149

ou 55 99956-5152.

Para colaborar, também é possível através da própria live, basta publicar na página, que tem doações, que alguém irá buscar.