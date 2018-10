Eduardo Leite é eleito novo Governador do Rio Grande Sul

Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite (Pelotas, 10 de março de 1985) é um bacharel em direito e político brasileiro. Filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), do qual é presidente da Executiva gaúcha, foi prefeito de Pelotas, de 2013 a 2017.

Carreira política

Eduardo iniciou sua carreira política no movimento estudantil secundarista, sendo presidente do grêmio estudantil do Colégio São José. Na eleição de 2004, quando tinha dezenove anos de idade, concorreu a vereador, obtendo 2 937 votos e ficando na primeira suplência. Após a eleição, integrou a Secretaria Municipal de Cidadania durante o governo de Bernardo de Souza, e foi chefe de gabinete do prefeito Fetter Júnior.

Concorreu novamente ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2008, sendo desta vez eleito com 4 095 votos. No Legislativo, apresentou projetos de lei sobre transparência nos gastos públicos, o Código de Ética da Câmara, e o da publicação e redução das diárias do legislativo municipal. Além disso, foi o líder da bancada do PSDB e presidente da Câmara Municipal em 2011.

Concorreu, sem sucesso, a deputado estadual nas eleições estaduais de 2010, obtendo 21 372 votos.

Prefeito de Pelotas

Nas eleições municipais de 2012, candidatou-se a prefeito de Pelotas pela coligação Pelotas de Cara Nova. A candidata a vice-prefeita foi a professora de ensino superior Paula Mascarenhas, do PPS. Eduardo apresentou-se com um discurso de inovação, e tinha como prioridades a saúde e a educação. Em julho, uma pesquisa do Correio do Povo, realizada juntamente com o Instituto Methodus, mostrou Eduardo em terceiro lugar, com 16,8%. Em setembro, Eduardo tinha 33,3% das intenções de votos, passando a liderar nas pesquisas.No primeiro turno, recebeu 77 026 votos (39,89%), classificando-se para o segundo turno com o petista Fernando Marroni. No segundo turno, manteve o favoritismo e foi eleito com 110 823 votos (57,15%), a maior votação da história da cidade.

Em 1º de janeiro de 2013, Eduardo assumiu o cargo em uma cerimônia realizada na Praça Coronel Pedro Osório, tornado-se o prefeito mais jovem da história de Pelotas. Em 26 de maio de 2016, na mesma semana em que pesquisas indicavam aprovação de 60% de seu governo e, de igual modo, apontá-lo como principal nome para o pleito de 2016, Eduardo anunciou que não concorreria à reeleição, dando lugar à sua vice, Paula Mascarenhas. Ela foi eleita no primeiro turno com 59,86% dos votos.

Presidente do PSDB-RS e eleições de 2018

Em 11 de novembro de 2017, Eduardo Leite foi eleito presidente do PSDB do Rio Grande do Sul em uma convenção realizada pelo partido. Neste mesmo evento, foi escolhido como o pré-candidato do PSDB ao Governo do Rio Grande do Sul para a eleição de 2018. Anteriormente, havia anunciado que seria candidato a deputado federal, e o governador José Ivo Sartori considerava Leite a melhor opção para integrar sua chapa, como candidato a vice-governador, em 2018. No início de agosto de 2018, sua candidatura ao governo do Estado foi confirmada pelos tucanos, tendo também o apoio de PP, PTB, PRB, PPS, PHS e REDE. Em 7 de outubro, classificou-se para o segundo turno contra o governador; Eduardo recebeu 35,9% dos votos e Sartori, 31,1%, uma diferença de 286 mil votos a favor do tucano.

Hoje, 28 de outubro de 2018, Eduardo Leite foi eleito Governador do Rio Grande do Sul quando a contagem atingiu 98,6% da apuração. Eduardo Leite obteve atá as 19 horas 3.082.338 milhões de votos (53,49%) contra 2.680.086 (46,51%) de votos de José Ivo Sartori

Fonte: Kiwipédia.

PLANO DE GOVERNO

Como vai ser

Recompor o efetivo e remunerá-lo adequadamente. Junto, uma política de repressão e trabalho na reinserção do detento à sociedade.

Regime de controle das armas de fogo, forte repressão ao tráfico de drogas e ao crime organizado através de um trabalho em conjunto do estado e dos Poderes e Instituições que integram o Sistema de Justiça Criminal.

Criar um sistema virtual para monitorar e mapear os indicadores de criminalidade, facilitar e otimizar o trabalho de ações policiais.

Para a reinserção, novos programas específicos de inclusão social serão criados com o propósito de diminuir a reincidência criminal.

Uma nova e moderna rede de casas prisionais com capacidade média de 300 pessoas será criada em parceria com a iniciativa privada, para reduzir significativamente o déficit de vagas do sistema, facilitar o controle interno e coibir a ação s facções criminosas.

Menos tributos

Eduardo defende a redução da carga tributária, a desburocratização, parcerias público-privadas e concessões que melhorarão substancialmente a infraestrutura do Estado, principalmente no que diz respeito aos modais ferroviário e hidroviário, fundamentais para dar suporte a uma nova rede de rodovias e para reduzir a dependência do modal rodoviário.

Turismo, cultura e qualidade de vida

Propostas de fomento ao turismo, esporte e cultura, estão claramente expostas e terão papel essencial para a retomada de uma qualidade de vida dos gaúchos recuperando o estado para que volte a ser exemplo ao restante do país. O apoio ao empreendedorismo nestes setores, efetivar as leis de incentivo e melhorar a infraestrutura são algumas das ações colocadas por Eduardo.

Valorização dos professores

Eduardo se compromete com uma remuneração justa e com um plano de carreira para os professores da rede pública, a fim de estimular o ingresso profissional, formadores da sociedade futura do Rio Grande do Sul.

A formação continuada para os educadores também é um ponto destacado no plano de governo de Eduardo, que expõe a proposta como uma forma de aperfeiçoar e atualizar conhecimentos dos profissionais da educação e, em consequência, melhorar o ensino na rede pública.

Mais rede de saúde

A falta de leitos é um problema que atinge todo o estado, isso porque muitos leitos estão concentrados em determinadas cidades e não conseguem atender toda a região.

Para isso, Eduardo propõe uma redistribuição dos leitos já existentes, que aproveite as estruturas em funcionamento. O programa ainda defende a parceria com a rede privada para qualificar e expandir a rede pública.

No que diz respeito à saúde mental, as propostas são de aumento à rede especializada e ampliação dos leitos psiquiátricos em hospitais gerais.

RUMOS

O programa de governo de Eduardo Leite é baseado no movimento Rumos, uma plataforma colaborativa, plural e inovadora. Que, neste ano, através de painelistas de renomes, 440 especialistas em gestão e finanças, desenvolvimento, educação, segurança e saúde, com a participação de partidos políticos, entidades e da sociedade civil, mapearam 441 lacunas e formularam 396 propostas de melhoramentos para o Rio Grande do Sul, com o propósito de reconstruir um Estado eficiente.

Fonte: http://www.psdb.org.br