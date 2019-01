Eduardo Leite toma posse no Rio Grande do Sul

O novo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), tomou possa na tarde desta terça-feira, 1, fazendo discurso em que defendeu a construção de “consensos estratégicos” e o fim da “polarização inútil”, “como se cultura fosse de esquerda e eficiência de direita”. “Não são, são pautas de estado, necessárias para uma vida melhor para os gaúchos”, disse Leite durante a cerimônia na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre.

O tom de união destoou do discurso do presidente Jair Bolsonaro (PSL) no parlatório, onde ele chegou a dizer que o “país começa a se libertar do socialismo” – o Brasil é capitalista.

Junto do governador gaúcho, tomou posse também seu vice, o delegado Ranolfo Vieira (PTB), a quem Leite agradeceu pela “amizade cívica forjada em torno do projeto” para o estado.

Leite também anunciou uma série de decretos emergenciais “para controlar despesas de pessoal e custeio” a partir do seu primeiro dia no gabinete, nesta quarta-feira, 2. O estado passa por uma grave crise financeira com mais de 30 meses consecutivos de salários parcelados pelo ex-governador, José Ivo Sartori (MDB), que deixa calote de cerca de 1,5 bilhão de reais a fornecedores no último ano.

Além dos decretos emergenciais, Leite prometeu “reformas estruturantes nos cem primeiros dias de seu governo”.

O tucano defendeu a modernização da gestão e a união em torno de pautas de interesse público. “Chega de criar raízes na discórdia quando podemos fazer da convergência uma alavanca para o desenvolvimento de todos”, disse. “Que aquilo que nos une seja mais forte do que aquilo que eventualmente nos separe”, acrescentou.

Sartori, antecessor de Leite, enfrentou protestos de servidores por causa do parcelamento dos salários e greves de professores e demais áreas. Na segurança, soldados chegaram a ficar aquartelados. As categorias queixam-se de que não tinham diálogo com o Executivo. Por isso, Leite prometeu manter sempre um canal aberto com os servidores.

Apenas os salários dos funcionários do Executivo foram parcelados por Sartori. Judiciário e Legislativo receberam normalmente ao longo da gestão. Leite pediu a “união de todos” e disse que “não é justo que o esforço seja só de alguns”.

Antes, o presidente do Legislativo, o deputado Marlon Santos (PDT), afirmou que “não é preciso errar como outro já errou”. Santos também mencionou o “cansaço daqueles que fazem sua parte pelo estado do Rio Grande do Sul” diante da crise enfrentada pelo estado.

• Finanças

O mandatário comentou que a nova gestão deve construir “consensos estratégicos” que valorizem as ideias em comum que permitam fazer o estado crescer e estender isso a todos a população. Essas ações devem considerar soluções para a crise fiscal do estado, aprofundada nos últimos anos. “O Rio Grande do Sul apresenta indicadores de dívida consolidada e despesas com pessoal acima dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal”, citou.

O novo governador mencionou as obrigações em atraso tanto com servidores públicos como para fornecedores. A estimativa é que o deficit em 2019 seja de R$ 4 bilhões. E informou que o deficit no sistema previdenciário do estado estaria na casa dos R$ 11 bilhões.

Leite se dirigiu aos servidores do estado para dizer que vai buscar construir soluções mantendo sempre canais de diálogo. O aceno se dá após anos de conflito entre os trabalhadores e a administração estadual e frente ao desafio da fragilidade das contas públicas para garantir o pagamento dos salários e outras obrigações.

O novo titular do Palácio Piratini anunciou que na primeira reunião do secretariado, marcada para amanhã (2), serão anunciadas medidas emergenciais de contenção de gastos com pessoal e custeio. Mas que as medidas estruturais serão discutidas e aprovada nos primeiros meses da gestão.

Após a cerimônia na Assembleia Legislativa, Eduardo Leite se dirigiu ao Palácio Piratini, onde ocorre a transmissão do cargo do governador juntamente com o político que deixa o posto, José Ivo Sartori.

• Perfil

Formado em Direito, Leite foi vereador em Pelotas, uma das maiores cidades do estado. Em 2012 foi eleito prefeito do município, mas não concorreu à reeleição em 2016. Após uma temporada fora do país, voltou e assumiu a presidência da legenda no estado.

• Secretariado

Serão 21 nomes para as 22 pastas da máquina pública gaúcha. Uma parte do primeiro escalão é vinculado à base aliada do novo governo na Assembleia e os demais cargos serão ocupados por técnicos.

O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior (PTB) vai acumular as secretarias de Administração Penitenciária e Segurança Pública. De acordo com o governo, ele deve ficar até um ano à frente de cada pasta.

O novo governo tem mais pastas que a gestão do antecessor José Ivo Sartori (MDB). As inovações na administração do tucano são nas secretarias de Articulação e Apoio a Municípios, Governança e Gestão Estratégica e Relações Federativas e Internacionais.

Também há a desvinculação das pastas de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Elas serão divididas entre três: Cultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo e Esportes e Lazer.

Confira quem são os secretários de Leite:

Administração Penitenciária: Ranolfo Vieira Júnior (PTB)

Agricultura: Covatti Filho (PP)

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável com a de Infraestrutura: Artur Lemos (PSDB)

Articulação e Apoio a Municípios: Rodrigo Lorenzoni (DEM)

Casa Civil: Otomar Vivian (PP)

Comunicação: Tânia Moreira

Cultura: Beatriz Araujo

Desenvolvimento Econômico e Turismo: Dirceu Franciscon (PTB)

Educação: Faisal Karam (PSDB)

Esportes e Lazer: João Derly (Rede)

Fazenda: Marco Aurélio Santos Cardoso

Governança e Gestão Estratégica: Cláudio Gastal (PPS)

Inovação, Ciência e Tecnologia: Luís da Cunha Lamb

Justiça, Cidadania e Direitos Humanos: Catarina Paladini (PR)

Obras: José Stédile (PSB)

Planejamento: Leany Lemos (PSB)

Procuradoria-Geral do Estado: Eduardo Cunha da Costa

Relações Federativas e Internacionais: Ana Amélia Lemos (PP)

Saúde: Arita Bergmann

Segurança: Ranolfo Vieira Júnior

Trabalho e Assistência Social: Regina Becker(PTB)

Transportes: Juvir Costella (MDB)