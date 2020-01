A educação inclusiva foi tema de um encontro que ocorreu na manhã desta sexta-feira, 3, na prefeitura de São Sepé. Na oportunidade, o grupo formado pela diretora Adelina de Fátima Monteiro e o Presidente do Conselho Jeferson Oliveira Miranda, da Escola Estadual de Educação Especial Reinaldo Coser, de Santa Maria e os familiares de alunos surdos de São Sepé, Ceres de Souza e Lenise Lima foram recebidos pelo chefe do Executivo, Léo Girardello.

Durante a reunião, eles agradeceram a iniciativa do município em fornecer transporte gratuito para que pessoas com deficiência auditiva possam dar continuidade aos estudos no município vizinho, através da linguagem brasileira de sinais. De acordo com a diretora, São Sepé é a única cidade pertencente à 8ª Coordenadoria Regional da Educação que fornece este tipo de serviço no turno da noite.