Eleições 2018, confira como votaram os sepeenses

O resultado das eleições 2018 confirmaram as expectativas das pesquisas feitas no decorrer das campanhas.

O estado do Rio Grande do Sul, um dos primeiros a encerrar a contagem dos votos, confirmou a tendência de segundo turno.

Eduardo Leite (PSDB) com 35,83% dos votos válidos e, José Ivo Sartori (MDB) com 31,17%, irão disputar o segundo turno para o Governado do Rio Grande do Sul. Já para presidente, também teremos segundo turno, que sera disputado por Jair Bolsonaro e Fernando Haddad.

Os gaúchos elegeram como senadores,Luis Carlos Heinze e Paulo Paim.

Deputados Federais:

Marcel Van Hattem (Novo)

Onyx Lorenzoni (DEM)

Giovani Cherini (PR)

Paulo Pimenta (PT)

Fernanda Melchionna (PSOL)

Marcon (PT)

Marlon Santos (PDT)

Lucas Redecker (PSDB)

Henrique Fontana (PT)

Danrlei de Deus Goleiro (PSD)

Bohn Gass (PT)

Carlos Gomes (PRB)

Heitor Schuch (PSB)

Covatti Filho (PP)

Márcio Biolchi (MDB)

Pedro Westphalen (PP)

Maria do Rosário (PT)

Alceu Moreira (MDB)

Afonso Hamm (PP)

Giovani Feltes (MDB)

Bibo Nunes (PSL)

Sanderson Federal (PSL)

Osmar Terra (MDB)

Jerônimo Goergen (PP)

Maurício Dziedricki (PTB)

Pompeo de Mattos (PDT)

Santini (PTB)

Daniel da TV (PSDB)

Afonso Motta (PDT)

Liziane Bayer (PSB)

Nereu Crispin (PSL)

Deputado Estadual, até a momento não foram divulgados.

ELEIÇÃO EM SÃO SEPÉ:

Presidente:

Jair Bolsonaro (PSL) com 39,47% = 5.183 votos

Fernando Haddad (PT) com 37,59% = 4.937 votos

Ciro Gomes (PDT) com 11,77% = 1.546 votos

Geraldo Alckmin (PSDB) com 5,98% = 785 voto

João Amoêdo (NOVO) com 1,83% = 240 votos

Henrique Meirelles (MDB) com 1,68% = 220 votos

Marina Silva (REDE) com 0,55% = 72 votos

Álvaro Dias (PODE) com 0,54% = 71 votos

Guilherme Boulos (PSOL) com 0,27% = 35 votos

Cabo Daciolo (PATRI) com 0,24% = 31 votos

João Goulart Filho (PPL) com 0,06% = 8 votos

Vera (PSTU) com 0,04% = 5 votos

Eymael (DC) com 0% = 0 votos

Governador:

Eduardo Leite (PSDB) com 45,05% = 5.600 votos

Miguel Rossetto (PT) com 23,03% = 3.863 votos

José Ivo Sartori (MDB) com 21,49% = 2.672 votos

Jairo Jorge (PDT) com 8,48% = 1.054 votos

Mateus Bandeira (NOVO) com 1,63% = 203 votos

Roberto Robaina (PSOL) com 0,27% = 33 votos

Julio Flores (PSTU) com 0,05% = 6 votos

Paulo de Oliveira Medeiros (PCO) com 0% = 0 votos

Senador: (os dez mais votados)

Luis Carlos Heinze (PP) com 28,89% = 6.497 votos

Paulo Paim (PT) com 22,40% = 5.057 votos

Abigail Pereira (PCdoB) com 10,53% = 2.368 votos

Beto Albuquerque (PSB) com 10,30% = 2.316 votos

José Fogaça (MDB) com 10,18% = 2.2889 votos

Carmen Flores (PSL) com 8,81% = 1.982 votos

Dra. Sandra Weber (SD) com 6,78% = 1.524 votos

Mario Bernd (PPS) com 1,41% = 318 votos

Ana Varela (PODE) com 0,34% = 76 votos

Romer Guex (PSOL) com 0,14% = 31 votos

Deputado Federal: (os dez mais votados)

Lauro Ouriques (PPS) com 7,50% = 911 votos

Paulo Pimenta (PT) com 7,27% = 883 votos

Marco Maia (PT) com 6,55% = 796 votos

Afonso Hamm (PP) com 5,78% = 702 votos

Pedro Westphalen (PP) com 4,62% = 562 votos

Cláudio Janta (SD) com 4,32% = 525 votos

Perondi (MDB) com 3,74% = 455 votos

Marcel Van Hattem (NOVO) com 3,32% = 404 votos

Covatti Filho (PP) com 3,18% = 387 votos

Pompeo de Mattos (PDT) com 2,91% = 354 votos

Deputado Estadual: (os dez mais votados)

Keio Santos (SD) com 37,47% = 4.592 votos

Valdeci Oliveira (PT) com 6,53% = 800 votos

Ernani Polo (PP) com 4,11% = 504 votos

Fabiano Pereira (PSB) com 3,17% = 389 votos

Any Ortiz (PPS) com 2,09% = 256 votos

Patricia Bazotti Alba (MDB) com 1,87% = 229 votos

Juliana Brizola (PDT) com 1,75% = 215 votos

Beto Fantinel (MDB) com 1,75% = 214 votos

Nelsinho Metalurgico (PT) com 1,63% = 200 votos

Silvana Covatti (PP) com 1,55% = 190 votos