Eleitas as soberanas da Festa da Uva 2019

A noite de sexta-feira, 29 de junho, marcou a 4ª edição do Jantar da Uva de São Sepé. Na abertura, teve os pronunciamentos do presidente da Associação de Vitivinicultores, Thiago Zavarezi, Gerente da Emater, Paulo Silva, Secretário da Agricultura, Leonardo Leonardi e prefeito Léo Girardello.

Na sequencia foi realizado o Concurso Soberanas da Festa da Uva 2019, que teve a coordenação da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho e organização de Desfile da Escola de Modelos de Laurizer Bolzan.

Concorreram no Concurso Soberanas da Festa da UVA 2019 que, na sua 5ª edição, vai ser realizada em janeiro de 2019.

Danieli Ricco Almeida, Gisara Castro Flores, Maria Fernanda Schirmann Leão, Claudia Aires da Silva e Luíza Santos Pôrto.

As candidadas vencedoras foram:

Rainha: Maria Fernanda Schirmann Leão.

1ª Princesa: Danieli Ricco Almeida.

2ª Princesa: Claudia Aires da Silva.

Jurados:

Eduardo Schneider, Jornalista, Empresa Farrapo.

Cátia Dias: Professora de Caçapava do Sul;

Fábio Leite da Silva, representando o SESC/Santa Maria.