Eleitas as soberanas do carnaval de São Sepé

A noite de sábado, nove de fevereiro, em clima de temperatura alta, a festa de Pré Carnaval levou uma multidão para a Praça das Mercês em São Sepé.

Foi a noite de escolha das Soberanas do Carnaval Municipal e a festa esteve animada, tendo a participação de mais de 2 mil pessoas. O evento teve a participação das Escolas de Samba, Imperatriz Sepeense, Imperadores do Ritmo e Os Kanalhas. O evento encerrou com animação de Rack Som Show com seu Trio Elétrico.

Quatro candidatas participaram do concurso: Isadora Machado de Souza, representante da Escola de Samba Imperadores do Ritmo; Jéssica Rodrigues da Rosa, representante da Escola de Samba Imperatriz Sepeense; Indiara Araújo Oliveira, representante da Escola de Samba Os Kanalhas e Jocieli Flores Barcelos, representante da Escola de Samba Imperatriz Sepeense.

A Comissão Julgadora formada pelo Radialista e Jornalista Marion Bittencourt, Radialista Rafael Rosa Silveira, Empresária de Eevntos, káti Aires e a Modelo, Luíza Dalla Corte, escolheu a seguinte Corte para o Carnaval Municipal:

RAINHA: Indiara Araújo Oliveira, representante da Escola de Samba Os Kanalhas.

1ª PRINCESA: Jocieli Flores Barcelos, representante da Escola de Samba Imperatriz Sepeense..

2ª PRINCESA: Jéssica Rodrigues da Rosa, representante da Escola de Samba Imperatriz Sepeense.

A promoção do evento foi da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho e Prefeitura Municipal.

O presidente da Fundação Cultural, Luís Garcia, agradeceu a participação de todos e fez um convite para o Carnaval em março.

Informações e foto: Jornal do Garcia.