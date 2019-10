Eleitos os novos Conselheiros Tutelares de São Sepé

Domingo, 06, os sepeenses escolheram por meio de votação os novos Conselheiros Tutelares de São Sepé.

No Instituto Estadual de Educação Tiaraju compareceram cerca de 2600 eleitores que registraram seu voto em cédulas de papel e escolheram os cinco conselheiros tutelares e os cinco suplentes.

Os eleitos:

Titulares:

1° – Jusara Figueiredo Fernandes com 729 votos

2° – Ana Maria Cardoso Nascimento com 722 votos

3° – Roséli de Fátima Jorge Vargas com 716 votos

4° – Vânia Lara Rosa Vargas com 621 votos

5° – Lisianne Pires Stoduto com 510 votos

Suplentes:

6° – Sandra Guarina Silva Costa com 477 votos

7° – Alice da Silva Borba com 470 votos

8º – Rita de Cássia Oliveira Aires com 452 votos

9° – Julieta Aparecida Resena Freitas com 431 votos

10° – Eduardo Brum Machado com 419 votos