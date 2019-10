Eleitos os novos Conselheiros Tutelares de Vila Nova do Sul

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –COMDICA – do Município de Vila Nova do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 139 da Lei Federal nº 8.069 (ECA), o art. 40 da Lei Municipal nº 1.403/2015, torna pública a nominata preliminar de candidatos eleitos para a função de Conselheiros Tutelares.

Titulares:

1.Clarice da Silveira Saldanha

2. Jucinara Dutrada Silveira Gomes

3. Neusa Dutra Silva

4. Adriano Santos Figueira

5. Rosana Santos Morellato

Suplentes:

1.Gislaine Morais Goulart

2.Vera Lucia Silva Lopes Ricaldi

3.Darlene Oliveira Silva

4.Jéssica Trevisan Raymundo

5.Clarissa Porto Clos

Do resultado preliminar cabe recurso ao COMDICA, o qual deverá ser apresentado em até 03 dias úteis, a contar da publicação deste Edital.