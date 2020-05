Em operação conjunta homem é preso por tráfico de drogas

Um homem de 35 anos foi preso por tráfico de drogas na noite de domingo, em uma operação conjunta entre a Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal.

O indivíduo natural de Vila Nova do Sul, foi detido no bairro Santos, no beco dos Maidanas. Com ele foram encontrados maconha e cocaína além de pequena quantidade em dinheiro, R$ 54,00.

O suspeito, que usava tornozeleira eletrônica, foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil para a confecção do flagrante por Tráfico de Drogas