Em reunião extraordinária, vereadores elegem Comissões para 2020

Em uma rápida sessão extraordinária que ocorreu nesta sexta-feira, 27 de dezembro, os Vereadores se reuniram em plenário para eleger os presidentes, relatores e secretários das comissões permanentes para 2020.

Com a finalidade de discutir e votar às propostas de leis que são apresentadas à Câmara, as comissões servem para emitir opinião técnica sobre a matéria, por meio de pareceres, antes de o projeto ser levado a plenário. A composição parlamentar destas comissões é renovada a cada ano.

A oportunidade também serviu para a eleição da Comissão Temporária de Ética Parlamentar para o ano de 2020. Confira como elas ficaram constituídas abaixo:

• Comissão de Constituição, Justiça, Finanças e Orçamento:

Presidente: Elcio Aires Teixeira – MDB

Relator: Werther Vargas Filho – PP

Secretário: Renato Pilar de Rosso – PP

• Comissão de Educação e Cultura:

Presidente: Paulo Getúlio Domingues Nunes – PSB

Relator: Zilca Figueiredo de Camargo – PDT

Secretário: Humberto Pires Stoduto – PP

• Comissão de Saúde e Assistência Social

Presidente: Werther Vargas Filho – PP

Relator: Lauro Ouriques – PPS

Secretário: Zilca Figueiredo de Camargo – PDT

• Comissão de agricultura, pecuária, meio ambiente e defesa do consumidor:

Presidente: Gilvane Bandeira Moreira – PP

Relator: Lauro Ouriques – PPS

Secretário: Luiz Otávio Picada Gazen – PDT

• Comissão de Segurança Pública:

Presidente: Luiz Otávio Picada Gazen – PDT

Relator: Renato Pilar de Rosso – PP

Secretário: Elcio Aires Teixeira – MDB

• Comissão Temporária de Ética Parlamentar:

Presidente: Antônio Carlos Araujo Pinto – MDB

Relator: Gilvane Bandeira Moreira – PP

Secretário: Paulo Getúlio Domingues Nunes – PSB