Em São Sepé, decreto traz medidas rígidas para evitar Coronavírus

São Sepé vai adotar medidas rígidas para a prevenção do Coronavírus. Diante do estado de emergência em saúde pública global, decretado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o prefeito Léo Girardello formalizou nesta terça-feira, 17, através de decreto, as posturas que devem ser assumidas por agentes públicos e cidadãos com o objetivo de evitar a propagação da Covid-19.

As orientações formalizadas no documento compreendem o período de 15 dias, devendo ser reavaliadas ao fim deste prazo. Todas elas estão alinhadas com protocolos internacionais, bem como com aquelas indicadas por órgãos como a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).

Entre as estratégias de controle locais, estão a suspensão das aulas na rede municipal a partir da quinta-feira, 19; de eventos públicos, incluindo a programação da Semana do Município e de cursos, palestras e conferências. Funcionários municipais com mais de 60 anos ou pertencentes aos grupos de risco ficam dispensados de prestação de serviço presenciais. Já os munícipes que necessitarem de atendimento na prefeitura, devem solicitá-lo via protocolo ou ouvidoria exclusivamente online, através do site www.saosepe.rs.gov.br ou por telefone.

No decreto, consta ainda a orientação para que as secretarias contigenciem despesas com a finalidade de adequar o impacto orçamentário e financeiro decorrente da redução das atividades econômicas causada pelo Coronavírus. Ao setor privado, recomenda-se o cancelamento reuniões, palestras, cursos, festas, entre outras atividades que envolvam público.

Para além do documento, o secretário municipal de Saúde, Marcelo Ellwanger, faz um apelo para que os sepeenses fiquem em isolamento voluntário, evitando sair de casa sem necessidade. Isto porque, a redução do contato social é fundamental para diminuir as chances de transmissão do vírus. O prefeito Léo também pede a colaboração de todos. “O momento é sério e teremos sucesso se não cometermos os mesmos erros de outros países. Hoje, de todas as atribuições que temos na administração municipal, a prevenção do Coronavírus é prioridade número um”, diz o prefeito.

Profissionais da saúde temem falta de estrutura para atender pacientes:

Cumprir as medidas gerais, que incluem o reforço da prevenção individual com a etiqueta respiratória, o isolamento domiciliar e a recomendação de que as pessoas com sintomas leves não procurem os hospitais e sim as unidades básicas de saúde, precisam ser levadas a sério. Isto porque, um grande número de brasileiros contaminados, exigindo atendimento médico, levaria o sistema de saúde ao colapso. Traduzindo esta situação em números, apenas 10% dos municípios brasileiros possuem leitos de UTIs, e em caso de necessidade, pacientes precisam ser transferidos para os hospitais de referência, superlotando-os.