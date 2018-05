Em São Sepé, Solidariedade discute novos rumos na região central

Novos rumos para o Estado foram pautados em São Sepé, na região central, por onde passou a caravana da Rota 77 nesta quarta-feira (2). Pré-candidato a deputado estadual pelo Solidariedade, o vice-prefeito Keio Santos recebeu a visita do presidente Cláudio Janta. Eles visitaram o polo de educação do Senar, no parque de exposições do Sindicato Rural de São Sepé, que promove a qualificação de jovens e oferece cursos para trabalhadores rurais e realizaram visitas à imprensa local, na rádio Cotrisel e redação do jornal A Fonte.

Pré-candidato a deputado federal, Janta levantou a necessidade de rediscutir a política tributária e desonerar o cidadão, a partir de medidas como a revisão da tabela do Imposto de Renda. Em relação à articulação do partido no Estado, ele afirmou que o Solidariedade tem dialogado com todas as propostas dos postulantes ao Piratini e que o partido deve apoiar construções voltadas a soluções para a dívida.

“Hoje, no Rio Grande do Sul, não tem como falar em educação, saúde e segurança, que são as nossas principais necessidades, sem antes discutir alternativas concretas para solucionar a questão da dívida, que é a nossa principal barreira. Este deve ser o foco do Solidariedade neste processo, que também deve marcar a renovação dos parlamentos para representar os anseios do população. Keio representa um trabalho sólido, que a população de São Sepé reconhece e que tem muito a contribuir com o povo gaúcho”, afirmou o líder estadual do partido.

Fonte: AI SOLIDARIEDADE