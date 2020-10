Em tempos de pandemia, CRAS adapta serviços voltados aos idosos

A pandemia que exigiu distanciamento social também criou novas formas de interação. Desde junho, o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Padre Erasmo Dall’Asta vem ofertando ações para retomar o contato com os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas – SCFVI.

Ao longo desse período, os idosos tiveram acesso a atendimentos remotos e receberam visitas domiciliares dos profissionais ligados à Secretaria de Assistência e Habitação Social, com todo o cuidado que esse momento exige. Os principais objetivos das ações foram reforçar as medidas de prevenção contra o novo coronavírus, promover o autocuidado e manter aberta a possibilidade de escuta e troca entre os usuários e a unidade.

Nestas atividades, os idosos receberam kits com produtos de higiene, informativos sobre cuidados com a saúde mental e sobre prevenção da Covid-19. Eles também ganharam uma fotografia do grupo, bem como uma lista de contatos de todos os integrantes para que possam continuar se comunicando de forma remota.