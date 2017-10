Emater realiza Dia de Campo durante a 43ª Expofeira

Dentro das atividades da 43ª Expofeira Regional de São Sepé, Formigueiro e Vila Nova do Sul, os escritórios municipais da Emater/RS-Ascar de São Sepé, Formigueiro e Vila Nova do Sul e Escritório Regional de Santa Maria, realizaram na tarde de sexta-feira (06), Dia de Campo.

O encontro foi realizado na Unidade Demonstrativa de Fruticultura e Piscicultura em parceria entre EMATER/RS-Ascar, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio ambiente, no Parque de Exposições Francisco Simões Pires. O espaço vem sendo usado para ajudar e contribuir com o trabalhador rural, buscando assim a diversificação da produção no município.

Dentro da programação, foi realizada cursos de Solos – Coleta de amostras para análise; Morango – Cultivo em substrato e fertirrigação; Carneiro Hidráulico – PVC; Piscicultura – Adubação e desinfecção de tanques e Cultivo de Videiras – Sistemas de condução.