Emenda Parlamentar destina recurso para hospital

André Aires e Maninho Pinto

O médico Antônio Carlos Araújo Pinto, recebeu hoje a confirmação de verba através de emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, destina ao Hospital Santo Antônio de São Sepé.

O recurso havia sido solicitado pelo representante da Deputada Federal Maria do Rosário (PT) em São Sepé, André Aires.

O recurso de R$ 100 mil consta no Orçamento da União 2020.

O médico Maninho Pinto disse que o recurso que virá para o Hospital Santo Antônio vai servir para compra de medicamentos e serviços de atendimento hospitalar.