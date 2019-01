Empossada a nova mesa diretora da Câmara de Vereadores

Em solenidade na Câmara de Vereadores de São Sepé, tomou posse como presidente do Legislativo o parlamentar Paulo Nunes (PSB). O ato ocorreu na sala da presidência na manhã desta quarta-feira, 2, com a presença dos vereadores, funcionários, familiares e amigos.

Além de Paulo Nunes, a nova Mesa tem como vice-presidente o vereador Janir Machado (PP) e a secretária Maria Silveira (PP). Ainda compõem a chapa, Zilca Camargo (PDT), 2ª vice-presidente, e Élcio Teixeira (MDB), 2º secretário.

Durante a posse os vereadores presentes deram as boas-vindas ao presidente e se colocaram à disposição para melhor trabalhar em prol da comunidade. O presidente agradeceu a presença de todos e lembrou a importância de aproximar o Legislativo com a comunidade sepeense.

“Nosso objetivo é fortalecer o Poder Legislativo, fomentar a participação popular com informações e conhecimento. Transformar a Câmara de Vereadores na casa de debates com a presença da comunidade, e ainda destacar a fundamental importância do trabalho do vereador e por fim modernizar o sistema da Casa e a relação de interagir com a comunidade”, ressaltou o presidente.

Ainda durante o ato, foi dada a posse aos vereadores membros das Comissões Permanentes e da Comissão de Ética Parlamentar. Participaram da transferência de cargo os vereadores e ex-presidente Janir Machado, Zilca Camargo, Eto Vargas, Elcio Teixeira, Lauro Ouriques, Maria Silveira e Gilvane Moreira.

O presidente Paulo Nunes contará com o trabalho do advogado Bento Martins junto à assessoria jurídica e com o jornalista Anderson Vargas na assessoria de imprensa. Além da equipe de trabalho que já tem dentro do quadro de funcionários do Legislativo.

Paulo Getúlio Domingues Nunes tem 35 anos, é cadeirante e está em seu segundo mandato como vereador. Anteriormente ocupava o cargo de secretário na Câmara.

Em 2016 foi reeleito com 515 votos e tem um trabalho voltado para as políticas públicas em defesa da inclusão das pessoas com deficiência e a promoção da cultura em diversos segmentos.

Em novembro esteve à frente das atividades que lembraram o Dia da Consciência Negra. Nos bairros da cidade tem uma atuação forte sempre buscando ocupar os espaços públicos levando a música, a integração e ouvindo as demandas dos moradores.

Em 2018, ele foi responsável por articular a aprovação do projeto que regulamentou a atividade dos táxis no município, buscando conversar com a categoria e comunidade através de reuniões e audiência pública. Nunes também aprovou o projeto que cria a Semana da Acessibilidade e Inclusão no município e recentemente tem voltado suas atenções para a pauta dos animais de rua Da cidade.

Uma de suas últimas campanhas de inclusão é alertando as pessoas para as calçadas bem cuidadas e alinhadas, diminuindo os riscos para as pessoas cadeirantes, a exemplo do vereador.

Comissões Permanentes – 2019

1- Comissão de Constituição, Justiça, Finanças e Orçamento

Presidente: Zilca F. de Camargo – PDT

Relator: Gilvane Bandeira Moreira – PP

Secretário: Renato Pilar De Rosso – PP

2- Comissão de Educação e Cultura

Presidente: Luiz Otávio Picada Gazen – PDT

Relator: Werther Vargas Filho – PP

Secretário: Gilvane Bandeira Moreira – PP

3- Comissão de Saúde e Assistência Social

Presidente: Elcio Aires Teixeira – MDB

Relator: Zilca F. de Camargo – PDT

Secretário: Maria da Silveira – PP

4- Comissão de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor

Presidente: Lauro Ouriques – PPS

Relator: Janir Machado do Nascimento – PP

Secretário: Elcio Aires Teixeira – MDB

5- Comissão de Segurança Pública

Presidente: Renato Pilar de Rosso – PP

Relator: Werther Vargas Filho – PP

Secretário: Antônio Carlos A. Pinto – MDB

6 – Comissão Temporária de Ética Parlamentar

Presidente: Janir Machado do Nascimento – PP

Relator: Lauro Ouriques – PPS

Secretário: Maria da Silveira – PP

Fonte: Assessoria de Imprensa da Câmara de São Sepé