Empossados novos conselheiros tutelares de Formigueiro

Foto: Pablo Milani

Na manhã desta sexta-feira, 10, ocorreu a posse dos novos membros do Conselho Tutelar de Formigueiro para o próximo quadriênio. A solenidade foi realizada no gabinete do prefeito, com a presença do chefe do Executivo, Jocelvio Gonçalves Cardoso, e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comudica) Cristiane Concari Daniel.

A nova equipe é composta por Medianeira Lopes, Bruna Bender Machado, Maria Medianeira Machado, Eliane Gass e Simone Machado dos Santos, eleitas no pleito de 6 de outubro de 2018.

Em nota, a Administração Municipal desejou “sucesso às conselheiras empossadas e torce para que a nova equipe consiga realizar com êxito as atividades de um órgão importante da sociedade, que tem como objetivo zelar pelos direitos das crianças e adolescentes.”

Fonte: terrafofaonline