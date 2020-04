Empreendedores de São Sepé podem buscar serviços através de canais digitais

Com os atendimentos presenciais reduzidos em função do Coronavírus, a tecnologia tem feito toda a diferença para auxiliar a população em diferentes aspectos. Os empresários, por exemplo, tem à disposição uma série de serviços online, através do Portal do Empreendedor.

Através do endereço http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ é possível abrir uma pessoa jurídica sem complicações ou custos. Trata-se da modalidade microempreendedor individual (MEI), que representa uma oportunidade de formalização para aquelas pessoas que trabalham por conta própria.

Para quem já é MEI, o portal oferece a possibilidade de emitir certidões, comprovantes, pagamento da contribuição mensal e fazer declaração de faturamento. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico orienta que as pessoas tenham muita atenção na hora de procurar os atendimentos virtuais, usando sempre o link oficial (acima).

Mais prazo para a contribuição mensal:

A pandemia trouxe muitas mudanças na rotina de trabalho dos brasileiros. Por isso, as contribuições mensais dos Microempreendedores Individuais de março, abril e maio tiveram as datas de vencimento prorrogadas, pois provavelmente serão estes os meses mais impactados pelo Coronavírus. A parcela de março poderá ser paga em outubro, a de abril em novembro e a de maio em dezembro. As demais seguem com o prazo normal.

Solicitação de serviços:

Apesar da suspensão dos atendimentos presenciais na Prefeitura de São Sepé, os empresários locais podem fazer solicitações através do sistema de protocolo web. Para isso, basta acessar https://saosepe.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=3, realizar login e encaminhar a demanda ao setor desejado.

Aqueles que possuem mais familiaridade com o celular, podem baixar o aplicativo 1DOC Atendimento, que estará disponível por 60 dias. Sua funcionalidade é similar à oferecida nos navegadores, e também serve para a solicitação de serviços à administração pública local, como por exemplo, auxílio para emissão de notas fiscais e pedidos de alvarás.