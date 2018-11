Empreendedores tiveram treinamento do SEBRAE/RS em São Sepé

Na noite desta quinta-feira, 22, na Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, foi realizada uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Sepé em parceria com SEBRAE/RS para pequenos empreendedores. O SEBRAE ofereceu treinamento e orientação, além de abordar temas sobre gestão de negócios, aumento de renda, formas de negociar com órgãos públicos e parcelamento de dívidas com o INSS.

As atividades desenvolvidas pelos chamados MEI’s (microempreendedores individuais) é uma das que mais cresce nos últimos anos. Em São Sepé a estimativa é de que mais de 450 profissionais já são cadastrados na modalidade.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Sandro Brum, agradeceu a presença de todos e o engajamento da população que compareceu em bom número, demonstrando que os microempreendedores estão atentos às mudanças do mercado