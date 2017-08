Empresa inicia obras de recuperação da ERS – 149 em Formigueiro

Cidade conquista através de pedidos feitos durante a XII Marcha dos Vereadores da 4ª Colônia e Região, a restauração da ERS 149 entre São Sepé e o trevo da RSC – 287.

Diversas obras que integram o Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias (Crema) tiveram inicio. O trecho compreendido entre BR 392 (São Sepé) e a entrada de Formigueiro já estão recebendo a restauração desde a ultima semana. O vereador de Formigueiro Frank Bordignon esteve em audiência com o secretário dos Transportes, Pedro Westphalen e também com o deputado estadual Edson Brum (PMDB), para solicitar agilidade no início das obras de restauração da ERS.

O contrato mantido pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) prevê obras de recuperação completa, drenagem, sinalização e serviços de manutenção de trechos pavimentados. As obras devem compreender restauração em sete trechos de rodovias da região, totalizando 251, 26 quilômetros e investimento de R$ 158, 17 milhões com recursos financiados junto ao Banco Mundial (Bird).

O trecho de 90km que compreende trevo da BR – 392 (São Sepé) e o da RSC – 287 (Restinga Seca e Santa Maria) deve ser finalizado até o final do ano. A duração do contrato é de cinco anos: no primeiro, ocorrem as obras de restauração do pavimento, de drenagem e de sinalização das rodovias; nos quatro restantes, os mesmos trechos passam por serviços rotineiros de manutenção.

Durante a XII Marcha dos Vereadores da 4ª Colônia e Região, o vereadores de Formigueiro também solicitaram a recuperação, incluindo o perímetro urbano da Av. Gustavo Kath e Av João Isidoro as quais foram extremamente prejudicadas pelo trânsito de veículos pesados em aproximadamente 1,5Km de extensão, uma vez que não foi construído o desvio. Outros pedidos também foram feitos como: o recapeamento e reparos na VRS 808 – entre Formigueiro e o distrito de Vila Block (São Sepé). Segundo o vereador Frank Bordignon, é de extrema importância que sejam executados recapeamento e reparos na VRS-808, pois ela é utilizada diariamente por ônibus de linha, estudantes universitários, moradores da região, escoamento de grãos, pecuária e principalmente deslocamento da ambulância para Santa Maria, onde diminui o percurso em 8km. “Esta via encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade e está causando grandes prejuízos a economia do município e consequentemente, do estado”, ressalta.

Para o deputado Edson Brum, estas restaurações já é um pleito antigo da região central. “Uma conquista importante para a região”, disse o deputado Edson Brum. Já o vereador Frank Bordignon falou sobre o trabalho incansável de sua bancada e demais colegas em busca de recursos e melhorias para o município de Formigueiro. “Nossos esforços não foram em vão. Depois de reivindicarmos junto ao Secretário Pedro Westphalen, DAER e também levarmos os problemas da nossa região ao Governador Sartori, começam as obras que irão melhorar o tráfego nas nossas estradas”, finaliza Bordignon.

Demais pedidos como projeto de contorno rodoviário de Formigueiro e o conserto/ou duplicação da ponte do Rio Vacacai (Passo das Tunas), a qual já esteve interditada por alguns dias esta sendo aguardado respostas sobre os pleitos.

São as seguintes as rodovias contempladas no Crema Santa Maria – Cachoeira do Sul:

RSC-287 (55,86 km) – entroncamento ERS-502 (Contenda) – entr. ERS-509 (Camobi, em Santa Maria) ERS-149 (90,02 km) – entr. BR-392 (p/ São Sepé) – entr. RSC-287 (p/ Novo Cabrais)

-entr. RSC-287 (p/ Santa Maria) – Nova Palma ERS-348 (2,42 km) – entr. ERS-149 (p/ São João do Polêsine) – entr. ERS-149 (p/ Faxinal do Soturno) ERS-511 (10,07 km) – entr. VRS-804 (p/ Silveira Martins) – Camobi (Santa Maria) VRS-804 (12,82 km) – entr. BRS-287 (p/ Santa Maria) – Silveira Martins ERS-400 (45,93 km) – entr. RSC-287/RSC-153 (p/ Candelária) – Vila União

– Vila União – entr. RSC-481/ERS-347 (Sobradinho)* RSC-481 (34,14 km) – entr. ERS-525 (Arroio do Tigre) – entr. RSC-481/ERS-347 (Sobradinho)

– Cerro Branco – – entr. RSC-287/RSC-153 (Novo Cabrais)*

*Obs.: trechos com restauração prevista no Programa Restauro. Posteriormente, passam a integrar o Crema, com ações de conservação e manutenção pelo período de cinco anos no total.