Empresário entrega cestas básicas para entidades de São Sepé

Em meio a pandemia do Coronavírus, ações de solidariedade e ajuda tem mobilizado diversos segmentos da sociedade. Grandes e pequenas ações que, pouco a pouco, melhoram a vida daqueles mais necessitados.

Nesta quinta-feira, 14 de maio, foi a vez da direção e colaboradores do Mercado e Depósito de Gás Paraná, demonstrarem um grande gesto de solidariedade.

Conforme o empresário Valetim Sebastiany, foram entregues 170 cestas básicas para entidades da cidade. Em sua página do facebook, Sebastiany fez um relato desta ação:

“Hoje a sensação é de dever cumprido, muitos dias e noites nos organizando para na data de hoje realizar uma grande ação social em nosso município, com a entrega de 170 cestas básicas de 18 kg cada, um total de mais de 03 toneladas entre alimentos e materiais de limpeza.

Esta ação social só foi possível por que nós proprietários abrimos mão dos nossos salários para pagar 70 cestas básicas, um outro amigo colaborou com outras 04 e as outras 94 foram doadas pelas empresas que nos fornecem mercadorias e sabem da seriedade e comprometimento que temos com a nossa comunidade e pela parceria que formamos ao longo destes 25 anos do Mercado Paraná.

Foram entregue 20 cestas básicas para a Liga de Combate ao Câncer, 20 para o Asilo São Vicente de Paula, 20 para o Hospital Santo Antônio e as outras 110 foram entregues para a Assistência Social, que irá distribuir entre as famílias que mais precisam e estão cadastradas no programa.

Agradecemos aos nossos clientes que nos proporcionam momentos como este e também a todos que compram no Mercado e Depósito de Gás Paraná, que podem se sentir também um doador. Entendemos que neste momento difícil de enfrentamento a esta pandemia do Coronavírus temos o dever de ajudar as pessoas que mais precisam.

Agradecemos a DEUS e a nossa equipe de colaboradores que estão trabalhando bravamente para atender bem a todos os nossos clientes durante estes dois últimos meses de pandemia.

Agradecemos a DEUS por tudo e aos nossos clientes por tudo que já fizeram por nós, e se todo mundo estender a mão para ajudar quem está precisando, com certeza sairemos mais fortes no fim desta pandemia. FIQUEM COM DEUS”,” finalizou Sebastiany.