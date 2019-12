Empresários apresentam projeto de indústria em São Sepé

Representantes da empresa Panfrance e Gelo Club apresentaram o projeto da nova indústria de comercio de congelados no município. A apresentação técnica foi feita aos Vereadores na tarde de segunda-feira, dia nove, buscando a aprovação do Legislativo na autorização da concessão de direito real de uso gratuito de imóvel público à empresa ADM Indústria e Comércio de Congelados Ltda. Estiveram presentes os Vereadores, Secretário de Desenvolvimento Econômico e o Prefeito Municipal.

Segundo o prefeito Léo Girardello a empresa busca instalar uma indústria de pães congelados e gelo para a distribuição de seus produtos na região central do Estado. “Esperamos que seja um empreendimento histórico para São Sepé. Como gestor público, buscamos junto ao trabalho de todos emprego e renda para a comunidade sepeense”, ressalta Léo Girardello.

Os empresários Alexandre Freund e Ademar Machado apresentaram parte do projeto de instalação da empresa que contará com cerca de 35 funcionários e a produção de 200 toneladas mês. “Estamos aqui para apresentar aos senhores um projeto técnico, o qual mostra a intenção da Empresa no município”, explica Freund. O investimento é de 4,1 milhão em instalação de máquinas, construção e reforma de galpão cedido pela Prefeitura Municipal.

Ademar Machado adiantou que o município contribui com a logística de distribuição dos produtos para empresa. “São Sepé é favorável para a distribuição dos nossos produtos, por isso a intenção de instalarmos a nossa empresa no Município. Temos um leque muito grande de clientes na região central e nos ajudaria muito a nossa distribuição, pois o nosso foco é cidades vizinhas e também grandes redes de super mercados como a Rede Super, no qual já é nosso cliente. A empresa não trabalha com a confecção de produtos pronta para a alimentação, no entanto não temos intenção em concorrer com padarias da cidade”, conta Machado.

O presidente do Legislativo, vereador Paulo Nunes falou da preocupação dos Vereadores em terem pouco tempo para estudar o projeto que autoriza a concessão de direito real de uso gratuito de imóvel público à empresa. “A nossa preocupação é com o impacto social, pois temos pouco tempo para estudar este projeto de concessão. Pedimos novamente para a administração municipal que nos envie projeto de qualquer magnitude com tempo hábil para que possamos estudar e manifestar as nossas posições”, diz o presidente Paulo Nunes.

O Projeto que autoriza a concessão de direito real de uso gratuito de imóvel público a empresa deve ser votado na Sessão Ordinária desta terça-feira, dia 10, às 17 horas.