Encerradas as atividades de 2019 do programa “A União Faz a Vida”

O mês de dezembro, datou o encerramento do ciclo de mostras de trabalhos do programa “A União Faz a Vida” de 2019 em São Sepé. No município, o programa é coordenado pela prefeitura em parceria com a Cotrisel e o Sicredi.

No total, participaram do projeto seis instituições, sendo quatro escolas de Ensino Fundamental e duas de Ensino Infantil. Confira quais foram as instituições públicas, atendidas pelo programa neste ano: EMEI Dona Zeferina de Almeida Lopes, EMEF José Gabriel de Moraes Brenner, EMEF João Pessoa, EEEB Francisco Brochado da Rocha – CIEP, EMEF Padre Théo e EMEI Dona Maria Liberata Fraga Prates.

Durante o ano, foram produzidos 44 projetos, que abordaram uma diversidade de temas, podemos destacar a preservação do meio ambiente, a reciclagem, proteção dos animais e a importância da leitura.

A Cotrisel sente-se honrada em participar desse programa, que tanto contribui para a educação do município de São Sepé. À comunidade escolar envolvida com o “A União Faz a Vida”, a cooperativa parabeniza pelo belíssimo trabalho desenvolvido.