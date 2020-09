Encontrada mochila do suspeito do crime em Vila Nova do Sul

A Brigada Militar de Vila Nova do Sul segue incansavelmente na busca pelo autor dos disparos que vitimou Jéferson Evangelho Martins e tentativa de homicídio contra o ex-sogro Junio Martins. Na tarde desta sexta-feira, 11, foi encontrada uma mochila ao lado de fora da residência de H. A.C.E., suspeito dos crimes, no Passo dos Freires, divisa com Barrondão.

Os materiais apreendidos são: um revólver calibre 32, mantimentos alimentícios, faca, dois celulares, substância semelhante a maconha, dois pacotes de fumo, duas sacolas com estojos vazios de arma longa, equipamentos e acessórios para carregar cartuchos e outra mochila contendo roupas. O material foi encontrado através de um bilhete que estava na porta da residência, indicando onde estava a mochila.